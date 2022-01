Novas lojas Andante no Porto prontas em maio

Hugo Silva Hoje às 16:42 Facebook

As lojas Andante em construção junto às estações de metro do Hospital S. João e do IPO, no Porto, ficam prontas em maio. Mas já esta sexta-feira reabre o terminal do S. João, que estava fechado para obras desde finais de agosto, permitindo que as composições voltem a cumprir o trajeto completo da Linha Amarela, que se estende até Santo Ovídio, em Gaia.

As transformações no sistema de mudança de via permitirão aumentar a frequência dos veículos até um máximo de 16 por hora em cada sentido. Atualmente, circulam 10 por hora e o aumento da oferta acontecerá de acordo com as necessidades. Neste contexto, a capacidade máxima da linha deverá ser implementada quando estiver concluída a extensão desde Santo Ovídio até Vila d"Este, em Gaia, prevista para final de 2023.

"Esta era uma intervenção cuja necessidade estava identificada há muito tempo", explicou o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, lembrando que os trabalhos vão muito além da "perspetiva ferroviária".