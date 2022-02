Novas operadoras de autocarro do Grande Porto no terreno em 2023

Adjudicadas as novas concessões de autocarro na Área Metropolitana do Porto, pelo menos quatro das cinco operadoras vão aceitar a entrega do serviço com a expectativa de estar no terreno em 2023. As empresas garantem ter a intenção de absorver os motoristas das atuais firmas. Resta saber "em que condições", alerta o Sindicato Nacional de Motoristas.

Está aprovada a adjudicação do serviço de autocarros na Área Metropolitana do Porto (AMP). A decisão foi tomada esta segunda-feira pela Comissão Executiva. Ao JN, a primeira-secretária, Ariana Pinho, nota a importância da decisão, que permite consolidar um processo que se prolonga há cerca de dois anos e "que estava a trazer alguns constrangimentos".