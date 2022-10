Novas paragens de autocarro são bonitas mas não protegem da chuva

Passageiros gostam do design dos abrigos de autocarro que estão a ser colocados no Porto, mas apontam lacunas. Alguns ficam de costas para a rua.

São bonitas mas não muito funcionais. A opinião é dominante entre os passageiros ouvidos pelo JN sobre as novas paragens de autocarro que a Câmara do Porto está a instalar. Serão 650, em maior número do que as que existiam, dotadas de melhor tecnologia de apoio ao utente, e 159 já estão colocadas, algumas a surpreender quem passa por estarem ao contrário, de costas para a faixa de rodagem. Mas os reparos já são muitos, seja porque têm uma cobertura demasiado elevada ou falta de proteção lateral, não impedindo a chuva nem o vento.

"São muito elegantes mas o que estamos a ver nestes dias de aguaceiros é que não resguardam como as anteriores as pessoas da chuva. Os bancos ficam encharcados. O telhado devia ser mais comprido", defende Amélia Cardoso, de Rio Tinto, e que apanha o autocarro diariamente na Rua do Bolhão. Na fila, os restantes passageiros concordam e questionam o investimento municipal.