Novas regras para carros entrarem em zonas de trânsito condicionado no Porto

Entram em vigor a 16 de janeiro as novas regras de acesso automóvel às zonas de trânsito condicionado nas ruas de Santa Catarina, de Cedofeita, das Flores e na Ribeira, no Porto. Os condutores que tenham obrigatoriamente de aceder a estas áreas têm até dia 15 para fazer a inscrição obrigatória numa plataforma digital. As autorizações em vigor mantêm-se sem alteração até essa data.

Para esclarecer eventuais dúvidas, a Câmara do Porto promove na segunda-feira, entre as 14 e as 14.30 horas, um webinar sobre a matéria. Os interessados devem registar-se. A ligação pode ser encontrada no site www.porto.pt.

A delimitação das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC) no Porto surgiu em 2018, como forma de disciplinar a circulação em áreas sensíveis, designadamente artérias mais comerciais e turísticas.

As alterações agora implementadas visam aperfeiçoar o sistema. "Das alterações introduzidas ao regulamento das ZAAC, ressalta a possibilidade de residentes ou comerciantes sem estacionamento poderem aceder ao interior destas zonas a qualquer hora do dia (por períodos até 30 minutos), tendo sido ainda alargado o horário de entrada para cargas e descargas e operadores logísticos (que passam a usufruir de até 30 minutos de permanência gratuita, num período mais alargado, das 0 às 11 horas e das 21 às 24 horas)", explica a Câmara.

"Se o tempo de permanência no interior das ZAAC for superior ao estipulado, são cobrados 7,50 euros como penalização, mas o intuito do Município do Porto é que não haja lugar a qualquer cobrança", acrescenta a Autarquia.

O regulamento, as taxas e todos os esclarecimentos sobre o processo podem ser encontradas na área da Mobilidade do site da Câmara.

A Autarquia alerta que "o pedido de acesso às outras zonas onde o trânsito automóvel é condicionado deve ser feito sempre através do Portal do Munícipe".