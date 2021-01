Novo centro social em bairro problemático do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 14:22 Facebook

Câmara do Porto procura espaço para Ordem Diocesana que funciona em deficientes instalações numa zona com muitos idosos e forte prevalência de doenças do foro mental.

O Centro Social da Obra Diocesana do Porto, no Bairro de Pinheiro Torres, está fechado, agora, devido às restrições do confinamento geral, mas quando reabrir será de novo com oito utentes, ficando de fora muitos idosos num empreendimento social da cidade conhecido atualmente pela insegurança, o forte tráfico e consumo de droga, a violência e onde as doenças mentais prevalecem entre os mais velhos que vivem sozinhos. Obra e Câmara do Porto procuram neste momento um espaço condigno capaz de receber todos os 70 beneficiários.

A grande maioria está a receber apoio domiciliário. "Não podemos ter todos aqui no centro de dia mas muitos estão em casa por opção. Porque têm doenças associadas e por medo de ficarem infetados e não por andarem na rua", explica Fátima Rocha, que gere o centro.