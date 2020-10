Novo edifício da Liga no Porto em 2023

Adriana Castro Hoje às 14:48 Facebook

A Liga Portugal, entidade que gere o futebol profissional, vai construir um novo edifício-sede na Rua de John Whitehead, em Ramalde, no Porto. O projeto foi apresentado esta manhã de segunda-feira pelo próprio presidente da Liga, Pedro Proença, em reunião de Câmara do Porto.

Prevê-se que os trabalhos arranquem em julho de 2021 e estejam concluídos em janeiro de 2023. O edifício terá sete pisos com um auditório, uma incubadora de empresas, um museu, uma zona comercial e uma praça "fan zone" com capacidade para mil pessoas. No total, representará um investimento privado de 18 milhões de euros.

"Será um grande investimento na área da formação e investigação para o futebol profissional. Terá um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas. Será um edifício autossustentável, um edifício que vai respirar futebol, absolutamente icónico e emblemático para a cidade que o receber", afirmou Pedro Proença, revelando que, através de uma pareceria com a Universidade Católica Portuguesa e a La Liga Espanhola, será lançada, a nível mundial, a primeira licenciatura em organização e futebol profissional.

"Nada ficará atrás de uma Casa da Música", garantiu Pedro Proença.

O arranque do projeto, aprovado em reunião de Câmara, terá de ser igualmente aprovado em Assembleia Municipal do Porto.