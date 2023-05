Novo equipamento vai triplicar tratamento de lixo dos cemitérios

João Nogueira Hoje às 08:48 Facebook

Unidade de triagem automática da Lipor, em Gondomar, que representa um investimento superior a um milhão de euros é inaugurada esta quarta-feira.

As flores deixadas nos cemitérios também são lixo. Só no ano passado, a Lipor recebeu mais de 2,5 mil toneladas. Como a produção está em constante crescimento, a empresa triplicou a capacidade de tratamento destes resíduos verdes e, por ano, vai passar a tratar mais de sete mil toneladas. Tudo graças ao investimento de cerca de um milhão e setecentos mil euros na nova linha de triagem automática que é apresentada hoje, nas instalações em Gondomar, com a presença do ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.

"A nova unidade de triagem tem a capacidade automática de separar os resíduos. Além de ser mais rápido, será um trabalho menos exigente", referiu o presidente do Conselho de Administração da Lipor, José Manuel Ribeiro.