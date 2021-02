Novo hospital da Ordem da Trindade vai abrir em maio

Marta Neves Hoje às 13:50 Facebook

Unidade representa investimento de 11 milhões e será gerida pela CUF. Em 2022 avançam obras na igreja e será criado um museu.

Em maio entra em funcionamento o novo hospital da Ordem da Trindade, no Porto, que segundo o JN apurou vai ser gerido pela CUF. A intervenção, que arrancou em fevereiro de 2019, incide na renovação total do bloco operatório, do internamento, da área de consultas externas e da imagiologia, assim como na criação de um hospital de dia. A empreitada, cujo investimento é na ordem dos 11 milhões de euros (sem contar com os equipamentos), inclui ainda o aumento da capacidade dos cuidados continuados e a abertura de uma unidade de cuidados de convalescença.

Francisco Miranda Duarte, diretor-geral da Ordem da Trindade, explicou ao JN que houve necessidade destas obras para melhorar a qualidade de resposta.