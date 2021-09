Novo hotel no Bonfim dá música ao Porto

Diana Teixeira e Adriana Rute Mendes Hoje às 13:40 Facebook

Twitter

Partilhar

M.Ou.Co. tem 62 quartos, conta com sala de espetáculos e espaço para ensaios. Hóspedes podem requisitar uma guitarra ou um teclado, sem custos adicionais.

A zona do Bonfim, no Porto, conta com um novo projeto hoteleiro, onde a música está em destaque. Numa altura em que a cultura se viu bastante afetada pela pandemia, três amigos juntaram-se e trocaram as voltas ao vírus. Sofia Miró, Ramón Rodriguez e Mickael Petit são os responsáveis pelo hotel M.Ou.Co. e prometem deixar uma marca na cidade, a partir da Rua Frei Heitor Pinto.

Como explica Sofia Miró, o novo espaço "surge com um conceito multidisciplinar e assumidamente dirigido para a componente musical". A diretora cultural acrescenta que o propósito é "passar a ideia de casa, onde o conforto é a palavra-chave". Tudo isto aliado à "versatilidade". O M.Ou.Co. está aberto a visitantes e a hóspedes, para pernoita.