Novo PDM quer dar ao Porto mais moradores e espaços verdes

Alfredo Teixeira Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cidade amiga do ambiente, com mais habitantes e com qualidade de vida para quem a procura. Esta é a cidade projetada pela proposta técnica preliminar do Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto, documento em revisão.

O mapa da cidade ficará pintado de verde com o aumento de parque e zonas de lazer em quase 60%.

A circulação e o estacionamento automóvel serão restringidos ou anulados sobretudo no centro, melhorando a oferta de transporte público e alargando-se a rede de metro. O objetivo do município é melhorar a qualidade de vida para os residentes e atrair população.