Novo pólo tecnológico no Porto acolhe 2600 empregos

Miguel Amorim Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo Central Shopping, em Santos Pousada, transformou-se no Porto Business Plaza e cativa empresas tecnológicas. Lojas e cinemas dão lugar a escritórios.

O antigo Central Shopping, localizado entre a Rua de Santos Pousada e a Avenida de Fernão de Magalhães, próximo da Baixa do Porto, foi reconvertido num centro de negócios, que acolhe empresas da área tecnológica. Até ao verão, dará emprego a cerca de 2600 pessoas. Ao banco de investimento Natixis e à Feedzai, especializada em sistemas de segurança, junta-se, na segunda-feira, a Bouygues Telecom, dedicada às telecomunicações.

Para trás, fica o tempo em que o espaço acolheu a galeria comercial do Central Shopping, assim como os cinemas e o ginásio. Estávamos na década de 1990. Para trás, ficou também o período, até 2015, em que serviu de sede da construtora Soares da Costa. A partir de 2016, com a instalação do Natixis, o rumo mudou e passou a direcionar-se para a captação de empresas. O investimento para modernizar e adaptar os pisos para escritórios supera os 15 milhões de euros. Houve mudança de nome para Porto Business Plaza e a previsão é que, no futuro, possam ali trabalhar "entre 3000 a 3500 pessoas", como antecipou António Castro Henriques, acionista e gestor do empreendimento.