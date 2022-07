Novo terminal em Campanhã não será para viagens no Grande Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 09:27 Facebook

Operadoras intermunicipais vão continuar a utilizar os interfaces de menor dimensão, que serão reorganizados até 12 de setembro.

O Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) entra esta quarta-feira em funcionamento e promete revolucionar a mobilidade no Porto. Contudo, os oito cais de embarque e os 30 lugares para veículos de operadores estão destinados apenas ao serviço internacional, nacional e interurbano regional. Quem se desloca diariamente dos concelhos limítrofes para estudar ou trabalhar na cidade continuará a usar os restantes interfaces, que serão reorganizados até ao início de setembro.

Longe da dimensão do TIC, os seis pequenos interfaces das linhas intermunicipais e inter-regionais vão continuar a receber os operadores de sempre: Valpi, Pacense, Maré, Gondomarense, Landim, Espírito Santo, Carvalhos e Mondinense, entre outras. E se em alguns casos os utentes dispõem de "razoáveis" condições de embarque e desembarque, nomeadamente quando o local é partilhado com o serviço STCP, noutras as críticas não deixam dúvidas.