Novos condicionamentos ao trânsito na Avenida de Fernão de Magalhães

Os trabalhos de pavimentação incluídos na requalificação da Avenida de Fernão de Magalhães, no Porto, vão obrigar a condicionar o trânsito, a partir desta quinta-feira, no troço entre a Rua de D. Agostinho de Jesus e Sousa e a Rua de Coutinho de Azevedo.

"Os condicionamentos de trânsito, que ficam em vigor de 25 de fevereiro a 12 de março, incluem o estreitamento de via, pelo que a circulação automóvel poderá continuar a coexistir com os trabalhos, ainda que com limitações. No entanto, a paragem e o estacionamento ficam proibidos, exceto para veículos autorizados e conforme sinalização a estabelecer no local", pormenoriza a Câmara do Porto.

A Câmara adverte que "no início de março haverá mais alguns condicionamentos e alterações pontuais relacionadas com o avanço da pavimentação da avenida", salvaguardando que "o acesso a garagens e as cargas e descargas estão garantidos".

As obras de requalificação na Avenida de Fernão de Magalhães, que abrangem toda a sua extensão, entre o Campo de 24 de Agosto e a Praça de Francisco Sá Carneiro (Praça de Velásquez), "têm como principal finalidade a criação de um corredor BUS de alta qualidade, correspondendo a um investimento municipal aproximado de 5,3 milhões de euros".