Novos mupis digitais do centro do Porto ligados nesta quinta-feira

A nova rede de painéis publicitários digitais do centro do Porto é inaugurada quinta-feira. O início da exploração será assinalado com a iniciativa "Aliados Lights on", na qual serão iluminados, em simultâneo, todos os equipamentos digitais de mobiliário urbano instalados nesta zona central da cidade, explica a Dreammedia.

A empresa ganhou um dos cinco lotes do concurso lançado pela Câmara do Porto para o mobiliário urbano - precisamente o que corresponde ao centro da cidade, ou seja, toda a área dentro do anel da VCI - e sublinha que, com esta mudança, os Aliados serão a "maior avenida tecnológica do país".

"De salientar, ainda, que o "Aliados Lights" é o produto digital mais luxuoso de Portugal, em termos de mobiliário urbano, e que o objetivo da Dreammedia com este projeto é o de transformar o Porto na cidade mais digital do país", acrescenta a empresa, que já conquistou concursos similares em concelhos como Maia, Torres Vedras, Vilamoura e Vizela. E está em vias de ganhar o concurso em Matosinhos.

O mobiliário urbano do Porto foi alvo de um concurso de concessão que dividiu a cidade em cinco lotes. Além da Dreammedia, que viu ser-lhe adjudicada a concessão Porto/Centro por 13 milhões de euros, também a JC Decaux (11,1 milhões), a Brand Exposure (10,5 milhões), a MOP (1,2 milhões) e a Exibopinião (1,1 milhões) ganharam lotes.

O concurso chegou a estar envolto em contestação judicial, com a JC Decaux, que teve o exclusivo da publicidade nas ruas do Porto durante quatro décadas, a impugnar o processo, mas sem sucesso.