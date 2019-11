Novos negócios de luxo conquistam Avenida dos Aliados

Ana Sofia Rocha Ontem às 22:21 Facebook

Marcas prestigiadas tomam conta do coração da cidade. Comerciantes alertam para o risco de possível descaracterização da Baixa do Porto.

As marcas de luxo estão a tomar conta da Avenida dos Aliados, no Porto. Acompanhando os hotéis de gama alta, os apartamentos milionários e os cafés recheados de história, algumas das mais prestigiadas lojas nacionais e internacionais já têm lugar reservado. Outras estão ainda a caminho, mas as agências imobiliárias especializadas neste mercado asseguram que já há mais procura do que espaços disponíveis.

Quem percorre a avenida já não consegue ficar indiferente à mudança. As luzes cor de ouro dos hotéis iluminam as fachadas outrora cinzentas e abandonadas. O movimento cosmopolita voltou ao coração da cidade e as montras começam de novo a ganhar vida.