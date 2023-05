Novos terminais na Asprela e na Batalha tiram autocarros do centro do Porto

Estruturas na Asprela e na Batalha abrem a 1 de junho, concluindo revolução nos transportes.

A revolução nos transportes do Porto, iniciada há quase um ano com a inauguração do terminal intermodal de Campanhã, tem o seu epílogo a partir de 1 de junho, com a abertura dos renovados terminais das Camélias (na Batalha) e da Asprela (inclui os interfaces do Hospital S. João e do Polo Universitário). Em paralelo, será desativado o terminal de Régulo Magauanha, junto ao INEM, no centro do Porto.

A estratégia passa pela diminuição do número de autocarros a atravessar a cidade, designadamente os que fazem ligações intermunicipais. Com os novos terminais, "fecha-se o anel que circunda a cidade", resumiu Teresa Stanislau, gerente da STCP Serviços, responsável por aquelas estruturas.