Novos veículos do Metro do Porto começam a chegar em 2021

Miguel Amorim Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os 18 novos veículos da Metro do Porto, fornecidos pelos chineses da CRRC Tangsthan, num contrato de 49,6 milhões de euros, começarão a ser entregues em 2021.

As unidades, cada uma com 252 lugares, 64 dos quais sentados, vão poder operar nas diversas linhas da rede. A velocidade máxima será de 80 quilómetros por hora e com este investimento a frota subirá para 120 veículos.

Em abril tinham ido a concurso três interessados: CRRC Tangsthan, Siemens Mobility e Skoda Transportation. De realçar que o procedimento tinha o valor de referência de 56,1 milhões de euros, incluindo a manutenção durante cinco anos, e que, no final, a Metro do Porto conseguiu uma redução de 6,5 milhões face ao montante inicialmente previsto. O critério de avaliação incluiu aspetos como conforto e acessibilidade, entre outros.

Ler mais na edição impressa ou epaper