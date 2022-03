Novos voos da KLM do Porto para Amesterdão

Alfredo Teixeira Hoje às 19:58 Facebook

Também a norueguesa Flyr anunciou nesta semana ligação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro a Oslo.

A KLM (Royal Dutch Airlines), companhia área dos Países Baixos, vai operar, este verão, com três voos diários entre Porto e Amesterdão, um reforço aos dois voos diretos que foram retomados há dois anos. A operadora manterá os voos para Belgrado, Dubrovnik e Palma de Maiorca, continuando suspensas as rotas para Kiev, São Petersburgo e Moscovo, face aos desenvolvimentos naquela região europeia.

De referir que a companhia neerlandesa vai aumentar em 10% a capacidade na sua rede europeia, quase igualando o nível pré-pandemia de 2019, num total de 16 milhões de lugares, que já contempla o aumento da oferta nas rotas para Portugal (Porto e Lisboa). Estas novas ligações previstas para o verão demonstram o reconhecimento que o Porto é um dos 167 destinos garantidos, na próxima estação, pela KLM, incluindo 96 destinos europeus e 71 intercontinentais, numa oferta que representa um aumento dos voos da transportadora aérea e um reforço de capacidade para viajantes de lazer e negócios.

Para além da Europa, a companhia vai também reforçar a capacidade a nível intercontinental em 17%, face ao último verão. Também nestes voos, o aumento da capacidade deve-se a uma tendência crescente de reservas, com reflexos na atividade turística em todo o mundo.

Ryanair e easyJet

Estas novas ligações da KLM surgem dias depois da companhia norueguesa Flyr anunciar que vai ligar, de forma direta a partir de 1 de julho, o Porto ao aeroporto de Gardermoen, em Oslo. A operação contará com duas frequências semanais (segundas e sextas-feiras).

A partir do Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, Oslo torna-se um destino preferencial no desenvolvimento do mercado nórdico, seguindo os resultados de Copenhaga e de Helsínquia. De salientar que este verão será o primeiro com voos diretos todos os dias para, pelo menos, um destino nórdico no aeroporto do Porto.

Recorde-se que, já a partir de 2 de abril, também a irlandesa Ryanair terá mais uma ligação do Porto a França, agora a Bergerac.

A easyJet inaugura ainda a 1 de maio a ligação Porto - Porto Santo (Madeira). A companhia quer reforçar a segunda posição que tem no aeroporto do Porto e passa de 23 para 26 destinos, juntando a Porto Santo, outros dois novos destinos: Madrid e Colónia.