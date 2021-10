Nuno Botelho reeleito presidente da Associação Comercial do Porto

Adriana Castro Hoje às 19:37 Facebook

A Assembleia Geral da Associação Comercial do Porto (ACP) elegeu, esta quinta-feira, Nuno Botelho para um novo mandato anual como presidente da Direção.

Agradecendo o "voto de confiança transmitido pelos sócios", e vendo-o como "um estímulo à continuidade do projeto que esta Direção tem vindo a implementar", Nuno Botelho notou a "voz ativa e crítica" que tem marcado o papel da ACP. Nuno Botelho ocupa o cargo desde 2013, tendo sucedido a Rui Moreira, atual presidente da Câmara do Porto.

Álvaro Costa permanece como vice-presidente, tal como Filipe Avides Moreira como 1.º secretário e Gonçalo Moreira 2.º secretário.

"No quadro de recuperação económica que vamos enfrentar, é fundamental que a Associação se mantenha firme nos propósitos e sólida na sua atuação. Temos de nos concentrar no essencial, que passa por agir em defesa dos interesses da nossa região e em prestar melhores serviços aos nossos associados", sublinha Nuno Botelho, que conclui: "são esses propósitos que me animam e motivam a renovar a liderança da instituição".

A ACP foi fundada em 1934 e obteve o estatuto de Câmara de Comércio e Indústria em 1982.