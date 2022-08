O futuro médico que é guarda-freio de elétricos no Porto

Ana Correia Costa Hoje às 18:26 Facebook

Bem antes de decidir tornar-se médico, Francisco Stocker já tinha outra certeza inabalável: queria ser guarda-freio, fosse como fosse. Conduzir elétricos tinha-se tornado "um sonho". Rendido aos carros elétricos do Porto desde a primeira viagem, ainda em criança, soube sempre que, tal como as grandes paixões, esta era para ser vivida e, hoje, divide o tempo entre o curso de Medicina - em que é aluno e professor - e a condução sobre os carris da Invicta.

Concentrado no percurso ao correr do rio, a partir do Museu do Carro Elétrico, em Massarelos, em direção à Cantareira, o guarda-freio Francisco segue atento a cada movimento na rua, e, com o pé, faz soar a campainha do carro à mínima aproximação de peões. Conhece de cor cada manípulo do velho painel e todos os cantos do elétrico. Sobretudo, neste 143, o "amarelo" desde o início eleito como o predileto, ainda com "bancos de palhinha" e materiais originais.

A aventura sobre os trilhos férreos do Porto começou há quase duas décadas. Francisco, que hoje tem 24 anos, "tinha seis ou sete" quando embarcou na Linha 18 pela mão da mãe para uma "primeira viagem de carro elétrico, após uma consulta de oftalmologia no Hospital de Santo António". Foi descer até ao Museu do Carro Elétrico e regressar ao Carmo, trajeto curto, mas suficiente para se perder de amores.