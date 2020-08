O lugar mais alto do Porto "precisa de outra atenção"

Alfredo Teixeira Hoje às 14:08 Facebook

Câmara avança em breve com operação de requalificação da rua, garantindo que aparcamento será acautelado.

É o ponto mais alto da cidade e o miradouro por excelência sobre o Porto. Mas poucos o conhecem ou por ali passam. O Monte do Tadeu, junto à Baixa, é procurado sobretudo para o estacionamento gratuito de quem trabalha no centro, onde os parcómetros custam 1,20 euros por hora. Os moradores deste ponto elevado, quase tudo casas térreas, queixam-se dos carros, do lixo, das áreas comuns pouco cuidadas. Dentro de semanas, a Câmara do Porto inicia uma intervenção nos arruamentos da zona.

É o programa Rua Direita lançado há dois anos e que promete requalificar 88 arruamentos "esquecidos". A Rua do Monte do Tadeu, que atravessa toda a elevação rochosa, entre as ruas da Alegria e da Póvoa, é uma delas. Fonte do Município explicou que "está prevista a requalificação de um troço da Rua do Monte do Tadeu" e que, "no âmbito desta operação, será certamente acautelada a questão do estacionamento, permitindo a partir daqui expandir a sua reorganização para as áreas envolventes".