O padre "vermelho" que continua a incomodar os poderes

Agostinho Jardim Moreira está há meio século à frente da paróquia de S. Nicolau, na Zona Histórica do Porto.

Colocado numa paróquia pobre, descristianizada e anticlerical, vive o problema dos paroquianos a quem conquistou o coração por defender os seus direitos e alimentar as suas bocas. Teve a PIDE a fazer escutas nas missas mas resistiu e, em democracia, continuou a confrontar os poderes com as necessidades de uma das zonas mais pobres e degradadas da cidade do Porto. O padre Agostinho Jardim Moreira está há 50 anos à frente da Paróquia de S. Nicolau, na Zona Histórica, que nos últimos anos sofreu grandes alterações mas continua com os mesmos problemas sociais.

Chegaram os turistas, o alojamento local, novos residentes portugueses e estrangeiros, mas continua a haver tráfico de droga, prostituição e sem-abrigo nas ruas da Zona Histórica. Famílias desestruturadas e idosos a viverem sozinhos, doentes e sem dinheiro, nem para a medicação. "Um verdadeiro desastre! O problema continua grave e, em certos aspetos, até piorou porque as exigências são hoje outras e as pessoas não atingem essas necessidades", afirma o padre Jardim, que não esquece o ambiente vivido na Ribeira quando ali chegou, a 27 de setembro de 1969, e celebrou a primeira missa.