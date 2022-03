O Porto e as suas pontes pela objetiva de Alfredo Cunha

Alfredo Teixeira Hoje às 15:47 Facebook

A Cidade das Pontes 2001 - 2021 do fotógrafo Alfredo Cunha retrata em livro as vivências dos portuenses à beira-rio, junto das travessias que ao longo das décadas foram unindo as duas margens do Douro e as duas cidades, Porto e Vila Nova de Gaia.

São 20 anos onde muita coisa mudou. O ambiente da Ribeira com os seus meninos a mergulhar nas águas do rio, o velho casario cantado por Rui Veloso, ainda com as roupas penduradas e a secar nas varandas, os pescadores e a construção naval que, entretanto, praticamente desapareceu.

Antes do boom turístico ainda com as barracas de madeira das vendedeiras e os carros a circular pela Ribeira, a chegada do metro ao tabuleiro superior da Ponte Luís I e o cais de Gaia ainda sem praça da restauração e com os pedregulhos a conter a subida das marés.

O livro agora lançado pelas edições Tinta da China retrata também a evolução dos transportes, e as principais ligações rodoviárias através das pontes da Arrábida e do Freixo, a nova ferroviária de São João, a central ponte do Infante e a abandonada Maria Pia que serve de abrigo aos pescadores à linha, alinhados ao longo da avenida marginal ribeirinha.

Alfredo Cunha faz com este trabalho uma ligação entre o passado e o presente de uma cidade que muito se transformou em vinte anos. O comércio que já não existe, o velho Bolhão, a Campanhã dos comboios com a partida dos emigrantes e dos tropas quando o serviço militar ainda era obrigatório mas também a chegada em massa de turistas e da pandemia que obrigou a que todos usassem máscara.

Alfredo Cunha nasceu em 1953 em Celorico da Beira e iniciou carreira em 1970. As suas fotografias dedicadas ao 25 de Abril de 1974 correram mundo. Foi fotógrafo oficial dos presidentes da República Ramalho Eanes e Mário Soares e recebeu a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.

No Jornal Público foi editor fotográfico entre 1989 e 1997 e o mesmo aconteceu no Jornal de Notícias entre 2003 e 2009, após passar por muitas outras publicações. É ainda autor de mais de 20 livros de fotografia.