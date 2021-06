O Porto visto do alto atrai cada vez mais visitantes

Alfredo Teixeira Hoje às 13:25 Facebook

Interesse crescente por locais onde se pode ver a cidade sob outra perspetiva. Nem todas as propostas obrigam a pagar.

Subir os 196 degraus até ao cimo da cúpula do Pavilhão Rosa Mota é o mais recente desafio proposto a quem gosta de ver a cidade do Porto das alturas. São cada vez mais os locais disponíveis para ver a cidade do alto. E são cada vez mais os aventureiros, incluindo muitos turistas, a aderir a estas propostas. E nem sempre é preciso pagar.

Torre dos clérigos: Uma aventura com 225 degraus