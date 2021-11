O projeto consumado e "a ponte que caiu do céu"

Almiro Ferreira Hoje às 11:46 Facebook

A discórdia e também o melindre da Faculdade de Arquitetura do Porto por se considerar "completamente descartada" da projeção de uma obra que lhe vai cair em cima.

Para lá de todas as considerações científicas, de ordem ambiental, patrimonial ou paisagística, sobra uma certa suscetibilidade sindical e institucional. Então não é que a Faculdade de Arquitetura - a própria escola da arte da projeção, por excelência - acusa a Metro do Porto de não lhe ter passado cartão para atravessar o Douro com uma nova ponte, nem mesmo pelo facto de a extremidade norte da travessia pousar em cima do polo universitário do Campo Alegre? Por isso, a contestação ao arco em cota alta não é só figurada: "Esta ponte caiu do céu!", exclama João Pedro Xavier, diretor da FAUP.