Foi aprovado o regulamento municipal para o Alojamento Local (AL) no Porto. Há freguesias onde a pressão do setor já atinge os 60%. Conheça as regras para evitar que o mesmo aconteça no resto da cidade.

