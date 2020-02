O Jogo ao Vivo

–



O passe família no Porto entra em vigor a 1 de maio. As famílias poderão candidatar-se a partir do próximo domingo. O JN esclarece as dúvidas sobre como dar início ao processo.

O que precisa de saber sobre o passe família no Porto Adriana Castro Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar O que precisa de saber sobre o passe família no Porto Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar