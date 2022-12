O silencioso e duro trabalho das carquejeiras do Porto

JN Hoje às 15:50 Facebook

O mais recente livro de Arminda Santos revela as vivências de uma comunidade escondida do Porto. É uma homenagem a um punhado de mulheres e à calçada que, ao longo de várias gerações, subiram e desceram com os seus carregos, quilos e quilos às costas desde o Douro até ao centro e aos arredores da cidade. "As carquejeiras do Porto" é a história que a autora tem para contar.

Um cenário permanente até aos anos 60 do século passado. O que nos dias de hoje parece impensável foi a realidade diária de muitas mulheres: transportar às costas 40 ou 50 quilos de carqueja, a partir do rio, calçada acima. Levavam dor e silêncio, levavam uma matéria-prima que carregavam no cais da Corticeira para servir de acendalha aos fornos das padarias. As suas vidas persistem nas memórias de quem as viu passar, incansáveis.

Sem o saber, deram um duro contributo para a expansão da indústria da panificação, escondidas no silêncio de um trabalho ingrato. "Não tiveram voz, não foram respeitadas na sua condição humana, não foram enaltecidas, evocadas, nem acarinhadas pelo duro e importante trabalho que desempenharam", escreve Arminda Santos. Mulheres que se dedicaram "aos habitantes desta cidade, para que, quando despertassem, tivessem pão quente para se alimentar e as casas burguesas aquecidas", prossegue.

Eram tempos em que o subir e o descer da então Calçada da Corticeira - atual Calçada das Carquejeiras - depressa desgastava alpercatas e coturnos, num contraste perfeito com outras vidas da cidade. Ali era a pobreza. Vivia-se em ilhas, muitas delas recheadas de gente que, vinda de concelhos dominados pela agricultura, procurava melhor trabalho.

Arminda Santos partilha com os leitores apontamentos sobre a calçada, testemunhos de duas carquejeiras e textos que vários autores dedicaram a estas mulheres, além de imagens que dão nota de como os artistas plásticos foram sensíveis a este trabalho, representando-o em pinturas, desenhos e até esculturas, como é o caso de um busto da autoria de Soares dos Reis.

No livro, o leitor fica ainda a saber os labores por que passou a associação Homenagem às Carquejeiras do Porto quando se lançou numa angariação de fundos com vista a erguer um monumento evocativo do trabalho destas mulheres. A obra, uma escultura em bronze da autoria de José Lamas, está instalada na Alameda das Fontainhas desde março de 2020.