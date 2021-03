O vernáculo tripeiro na luta contra a pandemia

Almiro Ferreira Hoje às 13:39 Facebook

Psicologia para maximizar resiliência dos profissionais de saúde no Hospital São João. E também o efeito de um bom palavrão libertador...

No tumulto da emergência sanitária, a dose terapêutica de um "ó cara...!" ecoa como uma válvula de escape do stress acumulado numa das enfermarias restritas à covid-19. A par das melhores práticas científicas, será também a isto que se refere Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia do Hospital de S. João, quando fala de "ventilar as almas".

Por estes dias, na terapia de grupo da ala B da enfermaria 6, que apanhou em cheio com a covid-19, uma dezena de enfermeiras prepara-se para o turno da tarde. Antes de entrarem ao serviço nos cuidados intensivos de doentes, partilham elas próprias experiências e emoções de um quotidiano de grande desgaste físico e psicológico, de muitas dúvidas e de ainda mais angústias. "Por vezes, dou por mim a soltar um palavrão. Faz tão bem...", conta uma das enfermeiras, entre a risada geral. No Porto, o repertório pode ser vasto.