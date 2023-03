Obra da Linha Rubi ainda não começou e o preço já subiu

Verba de 299 milhões de euros anunciada é insuficiente para traçado e ponte entre o Porto e Gaia. Governo garante investimento necessário.

Construir a Linha Rubi do metro do Porto e uma nova ponte custará mais do que os 299 milhões de euros anunciados. Perante a conjuntura internacional, o valor, assegurado a fundo perdido pelo Plano de Recuperação e Resiliência, "terá de ser revisto em alta" e o Governo, garante o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, acautelará o "investimento necessário". O governante conta que a linha entre em operação "até ao final do primeiro semestre de 2026". A primeira indicação era o início de 2026.

O concurso público para a empreitada, que ligará a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio, em Gaia, também já não deverá ser lançado no próximo dia 17, como publicado em janeiro no "Jornal Oficial da União Europeia". Mantém-se a perspetiva de que o procedimento arranque este mês. E como o anúncio prévio foi publicado com uma descrição técnica do projeto, o governante conta que o prazo de concurso seja "um pouco mais curto" que o habitual e que isso torne possível consignar a obra entre setembro e outubro.