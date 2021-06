Obra Diocesana diz que, afinal, só vai fechar quatro ATL

JN Hoje às 12:23 Facebook

A Obra Diocesana de Promoção Social anunciou em comunicado nesta segunda-feira que vai fechar quatro dos seus 12 centros de atividades de tempos livres instalados em bairros do Porto. No sábado, a instituição tinha dito que se via obrigada a fechar aquelas respostas sociais devido a dificuldades financeiras. Agora, diz que apenas quatro vão encerrar.

"Como estratégia de superação das dificuldades financeiras, importa urgentemente reestruturar financeiramente a Instituição e as suas respostas sociais, de forma a assegurar a sua sustentabilidade futura. Nesse sentido [a obra Diocesana] vê-se obrigada a proceder ao encerramento dos seus CATL's, a partir do próximo dia 1 de setembro de 2021", respondeu a instituição no sábado, após ter sido questionada pelo JN na sequência do descontentamento dos pais das crianças que frequentam o serviço na Fonte da Moura.

A Obra Diocesana fez questão de vincar que aquele apoio agora era assegurado preferencialmente pelas câmaras, na sequência da descentralização de competências na Educação e acrescentava mesmo que os edifícios não tinham condições. O documento era assinado pelo presidente do Conselho de Administração, padre Manuel Brito.

Em causa, nos 12 CATL da Obra Diocesana, estavam cerca de 500 crianças.

Nesta segunda-feira, a instituição vem dizer que, afinal, só serão quatro os espaços a encerrar, com um máximo de 142 utentes.

"O Conselho de Administração da Obra Diocesana salienta ainda que se encontra a realizar todos os esforços, junto dos agrupamentos de escolas onde os quatro centros se inserem (legalmente competentes desde 2019), de forma a garantir que os interesses das crianças são e serão salvaguardados, nomeadamente a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular", sustenta, no comunicado desta segunda-feira, a instituição.

A Obra Diocesana não diz quais são os quatro espaços a encerrar. O JN sabe que um deles é o da Fonte da Moura, onde os pais manifestaram já a sua revolta. Outro será no Carriçal.