Obra Diocesana do Porto dá apoio a duas mil pessoas

Instituição tem 12 centros localizados em bairros sociais. "Cada um paga o que pode. Desde dois euros por mês". Ajuda vai dos mais novos aos mais idosos. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já visitou as instalações por duas vezes.

Estamos a meio do dia. É hora de almoço. Impera o sossego no Bairro do Cerco, no Porto. À porta do Centro Social, algumas pessoas vão-se posicionando para receber as refeições que levarão para casa. Lá dentro, na cozinha, é a azáfama do costume. Nada que atrapalhe as rotinas das tarimbadas funcionárias.

Além da comida em regime "takeaway", há que preparar os alimentos destinados a quem beneficia do serviço de apoio domiciliário. Vão em sacos e devidamente compartimentados. A máquina parece estar bem oleada. Segundo Manuel Moreira, presidente do Conselho de Administração da Obra Diocesana, a instituição dá apoio a "duas mil pessoas" nas diversas atividades, desde as creches e o ensino pré-escolar à ocupação de tempos livres, ATL, entre outras.