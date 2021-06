Obra Diocesana do Porto fecha 12 ATL e deixa 500 crianças sem retaguarda

Almiro Ferreira Hoje às 08:00 Facebook

Instituição alega dificuldades financeiras e alija responsabilidade nas escolas e na Câmara. Pais e mães revoltados

O email do Centro Social Fonte da Moura chegou na sexta-feira e assustou os pais das mais de 50 crianças do ATL do bairro. Era a chamada para "uma reunião urgente". Logo se soube o assunto: a Obra Diocesana de Promoção Social (ODPS) anuncia o fecho dos ATL de 12 centros da cidade já em 2021-22. Em causa cerca de meio milhar de crianças e pais e mães que não sabem a quem deixar os filhos durante o trabalho.

A reunião no Centro Social de Fonte da Moura está marcada para as 17 horas de quarta-feira, mas os pais já se consideram confrontados com o facto consumado. A convocatória tem "apenas um assunto", a "continuidade da resposta social de CATL a partir de 1 de setembro de 2021".