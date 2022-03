Obra Diocesana mantém ATL abertos e negoceia para não encerrar

Os quatro ATL geridos pela Obra Diocesana no Porto, e cujo encerramento foi anunciado em junho do ano passado devido a dificuldades financeiras, mantêm-se de portas abertas e decorrem negociações com a Câmara do Porto e a Segurança Social para que não tenham de encerrar.

De acordo com fonte da Obra Diocesana, "o processo está a ser analisado com a Câmara do Porto e a Segurança Social". Por isso, os ATL do Lagarteiro, Regado, Fonte da Moura e S. Roque continuam a funcionar, afirmou a mesma fonte ao JN. Estes quatro espaços apoiam um máximo de 142 utentes.

A Câmara do Porto mostrou-se disponível, à data do anúncio do encerramento, para assumir o défice de exploração durante um ano para que a resposta aos jovens não fosse interrompida. Mas relembrou que os quatro centros são tutelados pela Segurança Social e funcionam em instalações cedidas gratuitamente pelo Município.

O alerta da Autarquia surgiu depois de a instituição ter alegado dificuldades financeiras e, como principal fator para a decisão, esteve a falta do apoio até agora assegurado preferencialmente pelas câmaras, na sequência da descentralização de competências na Educação, para além dos edifícios em causa não terem condições.

Surpreendida com a notícia, aquele Município disse estranhar não ter havido "qualquer contacto por parte da Diocese do Porto com a Câmara Municipal do Porto, a exemplo do que já anteriormente sucedeu com o Centro Social de Cedofeita".