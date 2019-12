Obra do Mercado do Bolhão vai demorar mais um ano do que o previsto

Adriana Castro Hoje às 17:42 Facebook

As obras de reabilitação do mercado do Bolhão vão demorar mais um ano do que estava previsto. A Câmara justifica o adiamento com dificuldades na construção da cave.

A obra só ficará pronta em abril/maio de 2021. O anúncio do adiamento foi feito por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, na tarde desta sexta-feira.

Na origem dos problemas na construção da cave esteve a ribeira que passa no subsolo daquela zona. Apesar de ter sido desviada na primeira fase da obra, já tinha provocado estragos que obrigam agora a medidas complementares. "Por motivos de segurança", terão de ser demolidas as galerias nos pisos superiores para a colocação de estacas e construir a cave.

Porque sem ela, explicou Rui Moreira, "o mercado não teria condições modernas de salubridade e higiene alimentar que hoje lhe são exigidas".