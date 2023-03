Obra na Ponte de Luís I não ficará concluída esta semana

Estava apontado para 31 de março o prazo para a conclusão dos trabalhos no tabuleiro inferior da Ponte de Luís I, entre o Porto e Gaia. Mas as obras na infraestrutura ainda não terminaram e deverão prolongar-se ainda durante a próxima semana.

Há duas semanas, a Infraestruturas de Portugal (IP) relatou ao JN algumas dificuldades em terminar os trabalhos de pintura devido a oscilações de temperatura e humidade que não permitiam a tinta seca. "Só podemos fazer as pinturas quando temos as melhores condições. Não podemos ultrapassar a qualidade para cumprir o prazo. Temos de ter a ajuda do S. Pedro", observou, à data, Joana Moita, diretora de fiscalização da obra de requalificação.

Esta quarta-feira, contactada pelo JN, a IP admitiu que os trabalhos não ficarão concluídos até 31 de março, estando marcada para esse dia uma nova análise da situação. Os últimos pormenores da empreitada deverão prolongar-se durante a próxima semana, não sendo certo quando é que a travessia poderá reabrir ao trânsito. O tabuleiro fechou a 14 de outubro de 2021.

Já à data da reportagem do JN abria-se a possibilidade de o prazo de conclusão da obra dilatar, pelo menos, até à primeira semana de abril. Há duas semanas, estava ainda por terminar a laje de transição do lado de Gaia, onde será instalado um aparelho oleodinâmico (que permitirá à ponte resistir a sismos) e o reforço de algumas peças.

Custo da obra subiu um milhão de euros

Dos 4,2 milhões de euros que custou a obra (subiu cerca de um milhão de euros face ao valor inicial), 500 mil foram gastos só para decapagem com jato de areia de peças e respetivas pinturas. Além disso, perante o elevado estado de degradação, foram colocadas 250 toneladas de aço novo. Grande parte desse material não estava prevista.

Para um único aparelho de apoio (são quatro) são precisos 700 quilos de aço. Com todas as condições necessárias para sobreviver mais 30 anos, "a próxima intervenção [na Ponte Luís I] há de ser o arco", admitiu Joana Moita, acreditando que "agora, certamente, serão espoletados processos internos" nesse sentido.