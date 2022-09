Obra na Ponte Luís I só termina no final de março de 2023

Nova data apontada pelo Ministério para acabar reabilitação do tabuleiro inferior da travessia entre Porto e Gaia significa um atraso de quase meio ano. Degradação apontada como causa.

As obras de reabilitação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre Porto e Gaia, só ficarão prontas no final de março de 2023, quase meio ano depois do prazo inicialmente anunciado para a sua conclusão. A data foi apontada pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, tutelado por Pedro Nuno Santos, na resposta a um requerimento apresentado pelo deputado do PSD Firmino Pereira. O parlamentar pediu esclarecimentos ao ministro, após o JN ter noticiado que a obra estava atrasada e sem data prevista para o seu término.

A reabilitação começou em outubro de 2021, devendo ficar concluída um ano depois. Contudo, em julho passado, a Infraestruturas de Portugal, empresa pública responsável pela travessia, confirmou ao JN que os trabalhos estavam atrasados e não havia previsão para a sua conclusão. O Ministério aponta agora uma data: 31 de março de 2023. "Neste momento estão em fase de conclusão os trabalhos na metade do tabuleiro do lado do Porto", assinalou a tutela na resposta ao deputado social-democrata. Falta avançar, portanto, na metade do lado de Gaia.