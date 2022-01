Obra nas linhas Rosa e Amarela viram Porto e Gaia do avesso

Trabalhos em várias frentes nas duas cidades. Escavação na Praça da Galiza está em fase avançada. Estação de Vila d' Este avança em fevereiro. Novo viaduto ganha forma em Santo Ovídio.

O centro do Porto está virado do avesso e em Gaia, no trajeto de Santo Ovídio a Vila d' Este, também há zonas em transformação profunda. As obras da Metro para construir a Linha Rosa (S. Bento/Casa da Música) e para prolongar a Linha Amarela continuam a esventrar as cidades. O impacto das empreitadas das novas extensões, por agora, sente-se mais nos condicionamentos de trânsito e no ruído associado aos trabalhos. Mas escondido pelas barreiras de metal há todo um trabalho que escapa aos olhos de quem passa.

No Porto, relativamente à estação S. Bento II, entre outros trabalhos, no subsolo está em curso a construção da caixa de desvio do rio de Vila, que afeta também o Largo S. Domingos. Junto ao Hospital de Santo António está em fase de conclusão a ação da Jet-Grouting (máquina que projeta betão para consolidar escavações) quanto ao poço de saída de emergência. Nos próximos dias, a máquina tratará do poço de saída do elevador.