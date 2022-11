Obras da Linha Rosa ficarão prontas em meados de 2025

Hugo Silva Hoje às 12:16 Facebook

Achados arqueológicos, complexidade de trabalhos e falta de matéria-prima criam dificuldades no Porto.

A constante descoberta de vestígios arqueológicos que obrigam a trabalhos suplementares, a escassez de matéria-prima e o seu encarecimento, a complexidade de intervenções como o desvio do rio de Vila e até o facto da empreitada ter começado em ano de eleições autárquicas, o que terá contribuído para que, apesar de ter sido consignada em março de 2021, só tenha arrancado em força em outubro, são fatores que ajudam a explicar o atraso da construção da Linha Rosa do metro, que ligará S. Bento à Casa da Música, no Porto.

As previsões iniciais apontavam o final de 2024 como a data para a conclusão da empreitada, mas, segundo apurou o JN, as dificuldades determinaram a dilatação dos prazos, pelo que só a partir de meados de 2025 (junho/julho) começarão a ser fechadas as frentes de obra atualmente em curso.