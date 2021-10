Obras de metro fecham parte inicial da Avenida de França, na Boavista

Hugo Silva Hoje às 10:15 Facebook

Mais uma dor de cabeça para os automobilistas: o troço inicial da Avenida de França, a partir da rotunda da Boavista, no Porto, vai ser fechado ao trânsito nesta quinta-feira, devido às obras de construção da Linha Rosa do metro. A alternativa será circular através do terreno da futura estação de metro Casa da Música II.

"Esta alteração deve-se ao arranque da construção da nova estação de metro, prevendo-se que decorra até final de 2022. Após a execução da laje de cobertura da nova estação e executada a requalificação urbanística na envolvente, a circulação automóvel será reposta nos moldes habituais", observa a Metro do Porto.

Enquanto este constrangimento se mantiver, a Rua Dom António Barroso terá dois sentidos de circulação, sendo que a empresa garante que os acessos às garagens da zona estão garantidos.

Por outro lado, a Rua Cónego Ferreira Pinto verá o sentido de circulação alterado. E as paragens de autocarro na Avenida de França e na Rotunda da Boavista serão relocalizadas, mas ficando próximas das atuais.

Apesar dos cortes ao trânsito, a circulação pedonal será mantida, assim como o acesso às habitações e a estabelecimentos comerciais.

A Linha Rosa vai ligar a Casa da Música à estação de S. Bento, no Porto. Será toda subterrânea, com estações na Praça da Galiza e junto ao Hospital Santo António. É uma das duas obras de expansão atualmente em curso. A outra é o prolongamento da Linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Gaia.