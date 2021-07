Obras do metro do Porto avançam e despertam a curiosidade

Alfredo Teixeira Hoje às 13:06 Facebook

Trabalhos de terraplanagem decorrem de Vila d"Este até Santo Ovídio, em Gaia, para extensão da Linha Amarela. Linha Rosa, no Porto, está em marcha na Boavista e na Praça da Galiza.

Os utentes vão de férias, mas as obras de construção das futuras linhas do metro do Porto continuam no terreno, com terraplanagens na zona do Monte da Virgem, em Gaia, no âmbito da expansão da Linha Amarela até Vila d'Este, e na Praça da Galiza e na Boavista, no Porto, para a abertura do acesso às estações subterrâneas da futura Linha Rosa. As empreitadas despertam a atenção dos moradores daquelas zonas que anseiam por melhores e rápidos transportes à porta de casa.

Maria das Dores Oliveira está aposentada, mas lembra-se bem dos anos em que trabalhou longe de casa e quando precisava de apanhar dois e três transportes. "Agora, terei metro aqui, para os meus passeios e para as deslocações que faço ao Porto, onde presto voluntariado numa instituição", conta ao JN a moradora de Vila d'Este.