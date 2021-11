Obras do metro suspendem linha 22 do elétrico do Porto até 2024

Adriana Castro Hoje às 19:21 Facebook

As obras de construção da Linha Rosa do metro do Porto obrigam à suspensão da linha 22 do elétrico do Porto durante três anos. O percurso fica interrompido a partir desta quarta-feira.

Com o encerramento, a partir desta quarta-feira, da rua dos Clérigos, no Porto, devido aos trabalhos de construção da nova estação S. Bento/Liberdade da Linha Rosa do metro do Porto, também a linha 22 do elétrico (circular Carmo-Batalha) vai ficar interrompida até 2024.

Já a linha 18 do elétrico, que está suspensa desde dia 2 de novembro, retoma o serviço a partir deste sábado, num percurso alargado até ao Passeio Alegre, informa a STCP em comunicado. A frequência será de meia hora. O trajeto será, assim, entre o Carmo-Passeio Alegre, com oito novas paragens em cada sentido de circulação (Bicalho, Ponte Arrábida, Encosta da Arrábida, Ouro, Fluvial, D. Leonor, Cantareira e Passeio Alegre).

Quem for titular de um passe mensal Andante pode circular no elétrico sem qualquer custo acrescido, desde que o tarifário tenha incluídas as zonas do Porto. Os bilhetes adquiridos a bordo custam 3,5 euros para uma viagem e seis euros para duas viagens. Existe ainda a modalidade de bilhetes válidos por dois dias, com um custo de dez euros para adultos e cinco euros para crianças.

Percursos da STCP

Também 12 dos percursos da STCP vão ser alterados devido às obras de construção da nova linha de metro, uma vez que as paragens da Rua dos Clérigos, Praça da Liberdade, Rua de 31 de Janeiro e Rua de Sá da Bandeira serão desativadas.

As linhas 200, 201, 208, 501 e 703, que seguem percurso para a Trindade, terão paragem no sentido descendente da Rua de Ceuta e na Rua de Ramalho Ortigão. Já os trajetos 301, 305 e 801, que seguem para a parte oriental da cidade pela Rua Formosa, também terão paragem no sentido descendente da Rua de Ceuta e na Rua de Guilherme Costa Carvalho, junto ao antigo Palácio dos Correios.

O percurso 207, 303 e 12M e 13M (noturnas), além da paragem no sentido descendente da Rua de Ceuta, terão paragem na Avenida dos Aliados, sendo esse o término das linhas noturnas, que deixam de ir à Trindade.