Obras em 29 ruas da Foz do Douro até ao final do ano

Serão aproximadamente quatro meses de obras para melhorar as condições de circulação rodoviária na Foz do Douro, no Porto. Na próxima segunda-feira arranca a primeira fase das obras de repavimentação de 29 arruamentos daquela zona. Por agora, as máquinas avançarão em 10 artérias.

A empreitada - substituição dos pavimentos em betuminoso que se encontram mais degradados - prolonga-se até ao fim do ano e representa um investimento de quase dois milhões de euros da Câmara do Porto. Estará a cargo da empresa municipal GO Porto.

fases consecutivas

"A intervenção de manutenção corretiva chegará a praticamente três dezenas de arruamentos, numa extensão de 9480 metros, ou seja, perto de dez quilómetros", contabiliza a Autarquia, esclarecenco que, neste contexto, os trabalhos foram divididos em três fases consecutivas.

"A primeira fase, que contempla dez arruamentos, tem uma duração estimada de 45 dias. Já o segundo momento da empreitada, que engloba sete artérias, o Município prevê tê-lo concluído em 60 dias. Por fim, a fase três, que abrange mais ruas, 13 no total, levará cerca de 50 dias a estar terminada", informa a Câmara.

"O calendário da obra admite a execução de duas ou mais fases em simultâneo, com vista a encurtar o prazo de intervenção", salvaguarda a Autarquia.