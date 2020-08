Obras em 29 ruas da Foz, no Porto, até ao final do ano

Hugo Silva Hoje às 12:52 Facebook

Começam na segunda-feira obras de repavimentação em 29 arruamentos da zona da Foz do Douro, no Porto. A empreitada - substituição dos pavimentos em betuminoso que se encontram mais degradados - prolonga-se até ao fim do ano e representa um investimento de dois milhões de euros da Câmara do Porto.

"A intervenção de manutenção corretiva chegará a praticamente três dezenas de arruamentos, numa extensão de 9.480 metros, ou seja, perto de dez quilómetros", contabiliza a Autarquia, acrescentando que, neste contexto, os trabalhos foram divididos em três fases consecutivas.

"A primeira fase, que contempla dez arruamentos, tem uma duração estimada de 45 dias. Já o segundo momento da empreitada, que engloba sete artérias, o Município prevê tê-lo concluído em 60 dias. Por fim, a fase três, que abrange mais ruas, 13 no total, levará cerca de 50 dias a estar terminada", informa a Câmara.

"Não obstante, o calendário da obra admite a execução de duas ou mais fases em simultâneo, com vista a encurtar o prazo de intervenção", salvaguarda a Autarquia.

A lista das ruas intervencionadas é a seguinte:

Fase 1

- Avenida de Nun'Alvares Pereira e Rua de S. Francisco Xavier

- Rua de Diu

- Rua do Farol (entre as ruas de Diu e do Monte da Luz)

- Rua do Teatro (entre a Praça de Liége e a Rua de Diu)

- Rua de Cândida Sá de Albergaria (entre a Praça de Liége e a Rua de Diu)

- Praça de Liége (excluindo a área compreendida entre os nºs 103 e 165) e Rua do Faial

- Rua do Dr. Sousa Rosa e Rua da Agra (entre a Rua do Dr. Sousa Rosa e a Rua de Côrte Real)

Fase 2

- Rua da Cerca

- Rua do Padrão

- Rua de Gondarém e Rua do Dr. Jacinto Nunes

- Rua do Crasto

- Rua do Funchal

- Rua de Pêro da Covilhã

Fase 3

- Rua do Molhe

- Rua Pêro de Alenquer

- Rua do Alfageme de Santarém (entre a Rua do Crasto e a Rua do Dr. Ramalho Fontes)

- Rua do Dr. Ramalho Fontes

- Rua do Grão Magriço

- Rua de Fez e Largo de Tomé Pires

- Rua de Sagres

- Rua do Professor Luís de Pina

- Rua de Afonso Baldaia (entre a Rua de António Galvão e a Rua de João de Lisboa)

- Rua de Júlio Dantas (entre o Largo de Nevogilde e a Travessa de Nevogilde)

- Rua do Tristão da Cunha e Praça de D. Afonso V (parte)