Obras inesperadas e mau tempo atrasam túnel que liga à A28

A intervenção junto ao NorteShopping, em Matosinhos, dificilmente ficará pronta antes do final do ano. Prevê-se confusão no Natal.

Adivinha-se uma quadra natalícia difícil junto ao NorteShopping, o maior centro comercial do Norte do país. O túnel da Avenida Calouste Gulbenkian, na Senhora da Hora, que fará a ligação à A28, dificilmente ficará pronto antes do final do ano. Além da necessidade de intervenções que não estavam previstas, o mau tempo tem prejudicado o avanço da empreitada que ajudará a aliviar o trânsito numa das zonas mais congestionadas do Grande Porto.

Do plano de ligações à A28 previstas pela Câmara de Matosinhos em 2014, poucas saíram do papel.