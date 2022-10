Obras mudam o trânsito na Ribeira do Porto a partir de quinta-feira

JN Hoje às 17:53 Facebook

O início da segunda fase das obras de beneficiação da Rua do Infante D. Henrique, no Porto, vão obrigar a mudar o trânsito na zona da Ribeira a partir desta quinta-feira.

"Com a primeira parte das obras de intervenção na Rua do Infante D. Henrique a terminar mais cedo do que o inicialmente previsto, está pronta a arrancar a segunda fase da intervenção no pavimento da faixa de rodagem. Em virtude desta nova fase, há alterações no trânsito e estacionamento a considerar a partir de quinta-feira, dia 27 de outubro", explica a Câmara do Porto, em comunicado.

"A obra, a cargo da empresa municipal GO Porto, representa um investimento de cerca de 120 mil euros e contempla a beneficiação e reforço do pavimento em calçada e das peças de remate, bem como a retificação do separador central em lajeado de granito", acrescenta a Autarquia.

A empreitada deverá estar terminada a 20 de novembro. Eis as principais alterações à circulação e estacionamento:

- condicionamento de trânsito com estreitamento de via na Rua do Infante D. Henrique, no lado norte do arruamento, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Rua de S. João;

- condicionamento de estacionamento na Rua do Infante D. Henrique, no troço compreendido entre o n.º 10 e o n.º44;

- condicionamento de estacionamento na Rua de Ferreira Borges, no lado poente do arruamento, no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua do Infante D. Henrique;

- estabelecimento de sentido único de trânsito, poente-nascente, na Rua do Infante D. Henrique, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Rua de S. João;

- estabelecimento de sentido único de trânsito na Rua de Mouzinho da Silveira, sul-norte, no troço compreendido entre a Rua do Infante D. Henrique e a Praça do Infante D. Henrique;

- estabelecimento de dois sentidos de trânsito na Praça do Infante D. Henrique, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e o n.º 121;

- alteração do sentido de trânsito poente-nascente para o sentido de trânsito nascente-poente na Praça do Infante D. Henrique, no troço compreendido entre o n.º 121 e a Rua de Ferreira Borges;

- alteração do sentido de trânsito sul-norte para o sentido de trânsito norte-sul na Rua de Ferreira Borges, no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua do Infante D. Henrique.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo número de telefone 228 339 303 ou no site da empresa municipal Go Porto.

Todos os condicionamentos de circulação na cidade do Porto podem ser consultados em tempo real, na Plataforma de Trânsito do Município.