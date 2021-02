Obras mudam trânsito entre Cedofeita e a Praça da República

Hugo Silva Hoje às 08:43 Facebook

Twitter

Partilhar

As ruas de Álvares Cabral e de Sacadura Cabral, que fazem a ligação entre a igreja de Cedofeita e a Praça da República, no centro do Porto, vão estar em obras até 15 de junho. O pavimento em cubo de granito vai ser substituído por asfalto. A empreitada arranca nesta quarta-feira, anunciou a Câmara.

A intervenção também será aproveitada para reabilitar as infraestruturas de águas residuais e pluviais.

"A pavimentação vai estender-se ao cruzamento com a Rua de Aníbal Cunha e com o Largo do Priorado, uma vez que, nesta zona, a camada superficial do pavimento em betão betuminoso apresenta, também, um desgaste significativo", sublinha a Autarquia.

Os trabalhos vão obrigar a corte total da Rua de Sacadura Cabral até ao final de março, o que implica a inversão temporária do sentido da Rua da Igreja de Cedofeita (passa a fazer-se de poente para nascente). Segundo o Município, na Rua de Álvares Cabral mantém-se a circulação, embora com o estreitamento de via e proibição de estacionamento. Nas zonas condicionadas, será garantido o acesso a moradores e cargas e descargas.

"A intervenção permitirá eliminar um conjunto de problemas, desde a degradação do pavimento - ao nível superficial mas também na sua estrutura subterrânea, pelo facto de estar sujeito à ação de tráfego bastante intenso - à eliminação do ruído e da transmissão de vibrações aos edifícios", explica a Câmara do Porto.

"Para além da mudança do piso será implementado um novo esquema de sinalização, que implica a acalmia do trânsito e a melhoria da segurança rodoviária. A intervenção prevê igualmente a beneficiação da acessibilidade e segurança pedonal, com o nivelamento de pisos e o reforço da sinalização nas zonas de atravessamento", acrescenta a Autarquia, explicando que a zona também ficará preparada para acolher um previsível acréscimo de tráfego, decorrente das restrições no centro da cidade por causa das obras de construção da Linha Rosa do metro, que arrancam em breve.

Os cubos de granito retirados agora ficarão "reservados para a pavimentação das zonas mais nobres e com menor procura rodoviária da cidade, como sejam as praças e zonas históricas".

PUB

"A intervenção será aproveitada pela Águas do Porto para reabilitar as infraestruturas de águas residuais e pluviais bem como executar as ligações às redes públicas dos prédios que atualmente se encontram em processo de reabilitação e licenciamento. Os trabalhos passam pela substituição e reforço de condutas, ramais e galerias, algumas delas ainda em pedra, muito antigas e em mau estado", conclui o Município.