Obras na Fernão Magalhães deixam lojas à beira da falência

Adriana Castro Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Comerciantes desesperados com atraso na empreitada. Câmara do Porto garante compensações financeiras aos lojistas.

É difícil prever por quanto tempo mais Domingos Monteiro, do Talho Ganha Pouco, conseguirá manter as portas abertas. O comerciante de 65 anos da Avenida Fernão de Magalhães, no Porto, queixa-se que as obras naquela rua, que se prolongam já há pelo menos dois meses no troço entre a Rua de Aires Ornelas e a Rua de Nau Trindade, "mataram o negócio". A Câmara do Porto garante que compensará financeiramente os lojistas pelos prejuízos.

A falta de estacionamento e o difícil acesso pedonal aos estabelecimentos agravaram as quebras de receita já provocadas pela pandemia. Muitos dos empresários pensam até encerrar o negócio definitivamente. "Há dias em que não vem ninguém", lamenta Gisela Silva, dona de uma loja de roupa em frente ao talho de Domingos.