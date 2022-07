Obras na Ponte Luís I atrasadas e sem data certa para a conclusão

Adriana Castro Hoje às 09:01 Facebook

Intervenção na Ponte Luís I já não termina em outubro como foi anunciado. Degradação é maior do que o previsto. Guerra na Ucrânia sobe preços e atrasa encomendas.

Estão atrasadas as obras de requalificação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre o Porto e Gaia. Afinal, há ainda mais "elementos e chapas com elevada corrosão" do que o inicialmente previsto. A metade da travessia do lado do Porto está "em fase de conclusão", mas não se sabe quantos meses mais vai demorar a recuperar a outra metade. Certo é que o tabuleiro não estará pronto em outubro, como o previsto, prolongando os constrangimentos de trânsito por tempo indeterminado.

O real nível de degradação, explica a Infraestruturas de Portugal (IP), só não foi detetado mais cedo porque "não foi possível": as chapas e os elementos em causa estavam "mascarados por contaminantes aderentes, produtos de corrosão e pintura existente". Além de terem sido descobertos mais elementos corroídos, situação que obrigou à "implementação de medidas complementares ao reforço previsto inicialmente", a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem dificultado "o fornecimento de aço com repercussões nas respetivas cadeias de distribuição".