Obras na Ponte Luís I vão custar quase o dobro do previsto

Marisa Silva Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo concurso público deverá ser lançado "no início de setembro", com um valor de 3,8 milhões de euros.

A Infraestruturas de Portugal prepara-se para lançar um novo concurso público, no valor de 3,8 milhões de euros, para reabilitar o tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre Porto e Gaia, quase o dobro do orçamento do primeiro procedimento, que acabou por ficar deserto. A entidade que tutela a travessia prevê lançar o novo concurso "no início de setembro", sendo que "logo que se conclua o processo de contratação, a obra será iniciada".

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), "a alteração do preço base da empreitada prende-se com os valores atuais ditados pelo mercado" e por a "intervenção obrigar a mão de obra altamente especializada".